9 апреля в Петушинском районе недалеко от местного «Дома Северной собаки» произошел природный пожар. На этих кадрах видно, как пожарные тушат пламя подручными средствами. Огнеборцы

9 апреля в Петушинском районе недалеко от местного «Дома Северной собаки» произошел природный пожар. На этих кадрах видно, как пожарные тушат пламя подручными средствами. Огнеборцы вооружились ветками. Рядом женщины копают ров, чтобы пламя не перекинулось дальше. Любительское видео Вы почему водой не тушите? В смысле «Камаз» сюда не проедет? Так мы вас когда вызывали? Мы,