На юго-востоке российской столицы мужчину ударили ножом в живот во время массовой драки. Уточняется, что раненого нашли в туалете ресторана быстрого питания Вкусно — и точка уже после ..

На юго-востоке российской столицы мужчину ударили ножом в живот во время массовой драки. Уточняется, что раненого нашли в туалете ресторана быстрого питания "Вкусно — и точка" уже после потасовки.В конфликте участвовали восемь человек, сообщает . Пострадавшего госпитализировали с ранением живота. Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего.