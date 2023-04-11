В центре областной столицы 16 апреля ограничат движение транспорта. Во время крестного хода будут перекрыты ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул.

В центре областной столицы 16 апреля ограничат движение транспорта. Во время крестного хода будут перекрыты ул. Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от ул. Студеная Гора до площади Фрунзе. Весь транспорт поедет в объезд по ул. Дзержинского, Мира, Горького, Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Октябрьскому проспекту, Усти-на-Лабе, Лыбедской магистрали. Также изменятся маршруты автобусов