Власти дали разъяснения для граждан РФ.
Власти дали разъяснения для граждан РФ.
Российское законодательство предполагает, что для призыва на воинскую службу гражданин должен получить повестку. Военкоматы намерены рассылать их тремя способами: бумажное извещение, заказное письмо и электронный документ.
Как подчеркнул глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, все три способа имеют равную юридическую силу. Об этом сообщает интернет-издание "".
По данным телеканала "", парламентарий также отметил, что электронная повестка будет считаться полученной, как только она появится в "личном кабинете" на сайте госуслуг.
Однако данный механизм будет иметь и обратный эффект. Гражданин, получивший электронную повестку, сможет обжаловать ее в течение пяти дней, направив электронное письмо, уточняет портал .
Как отмечает , пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что вопросы, связанные с единым реестром военнообязанных, будут постепенно проясняться. Работа ведется на экспертном уровне, подчеркнул чиновник.
Он призвал граждан набраться терпения, а депутатов – разъяснять новые правила. Меж тем, по словам официального представителя президента России, электронные повестки и процесс цифровизации воинского учета не связаны с мобилизацией. Об этом сообщает .