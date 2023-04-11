Шоколадки – источник быстрых углеводов и энергии, однако далеко не всегда они полезны.

Шоколадки – источник быстрых углеводов и энергии, однако далеко не всегда они полезны.Магазинные полки ломятся от десертов на любой вкус, а шоколадки традиционно выкладывают и на кассовых зонах, чтобы покупатель не забыл себя порадовать. Сладкие плитки отлично "уживаются" друг с другом на прилавках, благодаря высокому спросу на самые разные виды шоколада.Однако, как говорится, в семье не без урода. Есть шоколадки, которые гораздо хуже остальных по составу и могут даже пошатнуть здоровье человека. Об этом "Москве 24" рассказала диетолог Соломатина.По словам медика, самые плохие шоколадки — белые. Как пишет , в них гораздо больше сахара из-за содержания какао-масла с неприятным привкусом. , ссылаясь на позицию врача, подчеркивает высокое содержание жиров в таких плитках, что делает сладость еще более калорийной.Пользу же шоколадкам приносят какао-бобы. И поскольку в белых плитках они отсутствуют, предпочтение следует отдавать десертам, в которых процентное содержание какао более 68.Ранее интернет-издание сообщило, какая компенсация положена тем, кто приобрел продукт с истекшим сроком годности по вине магазина. В беседе с товароведом журналисты выяснили, что недовольный покупатель может вернуть деньги за просроченный товар или же получить взамен товар с действующим сроком.