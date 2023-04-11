Члены Совета Федерации поддержали кандидатуру нынешнего прокурора Псковской области Ивана Грибова для назначения на должность главы надзорного ведомства Владимирской области. По

Члены Совета Федерации поддержали кандидатуру нынешнего прокурора Псковской области Ивана Грибова для назначения на должность главы надзорного ведомства Владимирской области. По регламенту Совета Федерации, решение в ближайшее время будет передано председателю Валентине Матвиенко для передачи Президенту РФ Владимиру Путину. Глава страны, в свою очередь, должен будет подготовить приказ о назначении, после которого Иван Грибов, вероятно,