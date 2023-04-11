Правительство Владимирской области объявило аукцион на реставрацию Торговых рядов в Суздале, стоимостью в 431,7 млн рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок. За 15 месяцев подрядчик должен

Правительство Владимирской области объявило аукцион на реставрацию Торговых рядов в Суздале, стоимостью в 431,7 млн рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок. За 15 месяцев подрядчик должен будет усилить фундамент, починить стены, перекрытия и кровлю, а также реконструировать все инженерные сети и привести в порядок внутренний двор. Необходимо также будет обустроить недалеко от объекта автомобильный паркинг.