В Суздальской районной больнице продолжается масштабный ремонт стационара.
На медицинскую...
В Суздальской районной больнице продолжается масштабный ремонт стационара.
На "медицинскую перезагрузку" из федерального бюджета выделено 248 миллионов рублей.
Ход работ оценил глава администрации Суздальского района Алексей Сараев. Напомним, суздальская районная больница возведена в 1986-ом. Сейчас она обслуживает 46 тысяч человек. Такого ремонта в здании не было никогда.
Полным ходом идёт реконструкция одного крыла лечебного корпуса, приёмного отделения, операционного блока. Также в суздальском стационаре будут полностью заменены все сети.