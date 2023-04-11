В Суздальской районной больнице продолжается масштабный ремонт стационара. На медицинскую...

В Суздальской районной больнице продолжается масштабный ремонт стационара.На "медицинскую перезагрузку" из федерального бюджета выделено 248 миллионов рублей.Ход работ оценил глава администрации Суздальского района Алексей Сараев. Напомним, суздальская районная больница возведена в 1986-ом. Сейчас она обслуживает 46 тысяч человек. Такого ремонта в здании не было никогда.Полным ходом идёт реконструкция одного крыла лечебного корпуса, приёмного отделения, операционного блока. Также в суздальском стационаре будут полностью заменены все сети.