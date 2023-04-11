Она состоится 11 апреля.

В ВлГУ 11 апреля в корпусе, расположенном на проспекте Строителей, 11, состоится ярмарка педагогических вакансий. Мероприятие начнётся в 12 часов.На выбор выпускникам вузов и педколледжей представят порядка 800 рабочих мест. Сейчас наиболее востребованы работники сферы дошкольного образования, учителя начальных классов, иностранных языков, русского языка и литературы, математики, информатики, физкультуры, преподаватели спецдисциплин, а также мастера производственного обучения.