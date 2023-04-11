Музеи, сувенирные лавки и гостиницы проверили «тайные посетители».

Владимир занял последнее место среди городов Золотого кольца по качеству обслуживания туристов. Музеи, сувенирные лавки и гостиницы проверили «тайные посетители».Итоги обследования 122 объектов индустрии опубликовали на заседании комитета по предпринимательской деятельности в сфере туризма при Торгово-промышленной палате региона.Эксперты пришли к выводу, что в областной столице снизилась информативность сайтов, уровень телефонного этикета, ухудшилось состояние туристических объектов. Доступность и удобство посещения для иностранцев также оставляют желать лучшего.Средний балл организаций составил 2,74. Для сравнения, у других городов страны показатель почти равен 3. Таким образом по уровню культуры гостеприимства Владимир и Углич оказались аутсайдерами рейтинга.Добавим, что в 2021 году столица Владимирской области возглавляла список.