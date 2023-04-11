Глава города Владимира Дмитрий Наумов наградил местного жителя Алексея Шереметьев медалью «За Отвагу» за геройский подвиг, совершенный в ходе СВО на Украине. К государственной награде

Глава города Владимира Дмитрий Наумов наградил местного жителя Алексея Шереметьев медалью «За Отвагу» за геройский подвиг, совершенный в ходе СВО на Украине. К государственной награде Алексей был представлен за бой у села Русская Лоза Харьковской области. «В ходе боев наших солдат зажали в кольцо, и они оставшимся составом в 7 человек с боями вышли из