Теперь аферистам не нужны ни карты, ни реквизиты.

Владимирцам рассказали о новом виде мошенничества, которое совершается при помощи QR-кодов. Теперь аферистам не нужны ни карты, ни реквизиты.Как рассказали в реготделении Банка России, смысл уловки в сервисе, который позволяет оплачивать покупки и снимать наличные без карты. Клиент может сгенерировать QR-код в приложении, поднести его к сканеру банкомата и снять деньги или оплатить ту или иную транзакцию.Схема работает так: преступники звонят, представляются сотрудником банка, сообщают клиенту, что некие злодеи при помощи QR-кода пытаются списать деньги с его счёта. Для отмены операции злоумышленники просят прислать QR-код. Полученный шифр позволяет им безнаказанно расплачиваться за товары и услуги.В Центробанке предупреждают, никогда не отправляйте посторонним людям QR-код из мобильного приложения банка.