Депутаты Госдумы подготовили законопроект о праве гражданина зафиксировать запрет в своей кредитной истории на выдачу ему кредитов и займов и обязанности кредитных организаций проверить наличие самоограничения со стороны заёмщика.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о праве гражданина зафиксировать запрет в своей кредитной истории на выдачу ему кредитов и займов и обязанности кредитных организаций проверить наличие самоограничения со стороны заёмщика. Мера должна обезопасить от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заём от чужого имени. Идею одобрила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.«Руководитель ЦБ отметила, что банковская система обеспокоена массовым обманом держателей банковских карт со стороны мошенников. Поэтому Центральный Банк поддержит эту инициативу», - сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.