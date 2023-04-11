Владимирцы встали в Семейный караул. Пожарно-спортивную эстафету для посетителей Центрального...

Владимирцы встали в "Семейный караул".Пожарно-спортивную эстафету для посетителей Центрального парка Владимира организовали сотрудники МЧС."Единый день здоровья" начался с небольшой зарядки для самых маленьких гостей парка. А затем уже в составе семейных команд мальчишки и девчонки, а также их родители соревновались в пожарных сборах. На скорость надевали обмундирование, раскатывали рукава и подавать воду "в цель". Особый восторг происходящее вызвало у малышей. Все участники получили сладкие призы и возможность прокатиться на пожарном квадроцикле. В парке работала выставка пожарно-спасательной техники. Любой желающий мог примерить на себя одежду спасателя и сделать фото - с ростовыми куклами пожарного и огнетушителя - на память.Марина Кнутова, инспектор группы профилактики пожаров ГУ МЧС по Владимирской области:- Проводится Всеросийский Единый день здоровья с целью пропаганды профессии пожарного и здорового образа жизни. Конкурсы и эстафеты направлены на объединение семьи.