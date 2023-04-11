Владимирские сноубордисты закрыли сезон по последнему снегу. Несмотря на то, что снега уже почти...

Владимирские сноубордисты закрыли сезон по последнему снегу.Несмотря на то, что снега уже почти нет, а весна радует пятнадцатью градусами тепла. Сноубордисты на днях только закрыли сезон. Используя последний оставшийся снег.Точкой сбора для любителей покататься на доске стала деревня Коняево Судогодского района. Сноубордисты установили на снегу рифленую трубу для трюков. И, маневрируя между шишками и оголенной землей, совершили последние спуски в этом году.