Владимирский планетарий готовится ко Дню космонавтики и приглашает на день открытых дверей....

Владимирский планетарий готовится ко Дню космонавтики и приглашает на день открытых дверей.Сегодня гостей звездного дома ждет презентация нового VR-фильма "Космонавт" - большое космическое путешествие-экскурсия. Фильм снят владимирским проектом виртуальной реальности "Лечу над миром" при поддержке Роскосмоса.На презентации можно будет выиграть билеты на премьерный показ. Также сегодня наш планетарий представит новую экспозицию, посвященную первому космонавту планеты Юрию Гагарину. И фотовыставку в честь Валерия Кубасова - первого космонавта Владимирской земли. Вход свободный. Начало в 14:30.А 12 апреля планетарий представит праздничную игру "Они покорили космос" и лекцию "Первый космонавт планеты".