Во Владимире электронные счета за энергию сэкономили 752 килограмма бумаги.
Компания «Энергосбыт...
Во Владимире электронные счета за энергию сэкономили 752 килограмма бумаги.
Компания «Энергосбыт Волга» подвела итоги акции «Каждое дерево на счету» за I квартал 2023 года. На конец марта уже более 88,4 тысяч клиентов гарантирующего поставщика электроэнергии во Владимирской области отказались от бумажных квитанций и подписались на электронные счета. Одна квитанция в среднем весит 8,51 грамм. Таким образом, клиенты за три месяца сэкономили 752 килограмма бумаги и спасли 53 живых дерева от вырубки.
Электронный счёт за электроэнергию или услуги ЖКХ – это не только экологично, но и удобно. Виртуальные квитанции приходят вовремя, информация по платежам всегда под рукой, не нужно хранить кипу бумаг.
Подписаться на электронную квитанцию и принять участие в акции «Каждое дерево на счету» можно следующим образом:
- зайдите в личный кабинет на сайте www.esbvolga.ru. Если вы ещё не зарегистрированы, пройдите простую регистрацию;
- в меню «Профиль» напротив своих адресов снимите галочку в колонке «Бумажный» и поставьте галочку в колонке «E-mail». Вы увидите окно «Причины изменения», где можете выбрать любую причину;
- получите на указанный при регистрации в личном кабинете e-mail уникальный код;
- пришлите код в сообщения сообщества «Каждое дерево на счету» в социальной сети «ВКонтакте».
- мы посадим в истории сообщества «Каждое дерево на счету» ваш персональный саженец;
- ваше дерево вырастет на виртуальной аллее. Делитесь им с друзьями в социальных сетях!
Подписаться на электронный счёт также можно, оставив заявку по электронной почте [email protected]
или обратившись в контактный центр «Энергосбыт Волга» по телефону 8 (4922) 77-30-00.
Фото https://www.pxfuel.com/en