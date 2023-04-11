Ранним утром 9 апреля в многоквартирном доме №53 на улице Комиссарова произошел пожар, в результате которого погиб хозяин загоревшейся квартиры. По данным МЧС, вызов поступил в 6:51. Вспыхнула

Ранним утром 9 апреля в многоквартирном доме №53 на улице Комиссарова произошел пожар, в результате которого погиб хозяин загоревшейся квартиры. По данным МЧС, вызов поступил в 6:51. Вспыхнула квартира на последнем этаже 5-этажного дома. Пожарные проникли в жилье, где обнаружили тело погибшего мужчины, и потушили пламя на площади 2 кв.м. Пострадали лишь постельные принадлежности. «Как