Во Владимире наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников....

Во Владимире наградили победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников.Церемония прошла в главном корпусе ВлГУ.В региональном этапе Олимпиады приняли участие 726 владимирских школьников. Победителями и призерами стали 280 учащихся. Уже известны и первые итоги заключительного всероссийского этапа. Олимпиаду по истории выиграл меленковский школьник Никита ПшенОв. Напомню, что диплом "всероса" практически гарантирует выпускникам поступление на профильный факультет вуза, этой привилегией абитуриенты могут воспользоваться в течение четырех лет и могут не подкреплять результат баллами по ЕГЭ. Победители и призеры регионального этапа Олимпиады получат от трех до пяти дополнительных баллов при поступлении в ВлГУ на программы бакалавриата и специалитета.Анастасия Блинова, учащаяся школы №7 г. Киржач, призер олимпиады по русскому языку:- На этой олимпиаде больше теоретических заданий не тестового формата, а развернутых ответов. На самом деле сложно оценить объетивно познания русского языка, потому что слишком большой объем информации плюс язык всегда меняется. но я на данный момент оцениваю хорошо свои знания.