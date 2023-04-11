Во Владимире троих подростков признали виновными в совершении рода тяжких преступлений, среди которых грабеж с применением насилия и угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе

Во Владимире троих подростков признали виновными в совершении рода тяжких преступлений, среди которых грабеж с применением насилия и угон автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Владимирской области. Суд установил, что 25 июля несовершеннолетние завели сверстника за гаражи, избили и отобрали сумку с 77 тысячами рублей и мобильным телефоном. Кроме того, годом ранее