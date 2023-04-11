Во Владимире впервые был дан кадетский бал. Полька, кадриль и конечно же вальс. Во Владимирском...

Во Владимире впервые был дан кадетский бал.Полька, кадриль и конечно же вальс. Во Владимирском дворце детского и юношеского творчества впервые состоялся кадетский бал. С вальсирующими побеседовала Ангелина Свищ.Нарядные дамы и изящные кавалеры кружатся в танце и переносят зрителей в атмосферу 18 века. Бал - праздник мужества, красоты и грации. Поэтому каждый кадет готовился к нему с особым старанием.Дмитрий Осипов ученик школы №21 (г.Владимир):- Готовился я очень долго. Почти каждый день занимались по часу минимум и вот этот момент наступил.Этот бал - событие грандиозное как по красоте, так и по масштабу. Мраморный зал ДТЮ вместил более трехсот школьников с 1 по 10 класс. Посвятили бал героям России, тем, кто уже совершил свой подвиг, и тем, кому только предстоит это сделать.Григорий Казаков директор школы №21:- В школе подготовка достаточно длительная идет, хореография, этикет. И реализовывать то, чему научились дети в школе, хотелось бы показать. Они сами должны увидеть результат своей работы. Сейчас они как раз этот результат видят.Чтобы разучить более 20 танцев кадетам понадобилось 7 месяцев.Кира Степанова ученица школы №21:- Полонез самый сложный наш первый танец открытие бала. Мы очень долго его репетировали, ну чтоб все вместе было одинаково и ровно, красиво смотрелось.Настоящий кадет должен уметь не только держать оружие но и умело тянуть носочек. Традиция светских баллов в кадетских корпусах передаётся со времен Петра Первого.Владимир Дегтярев председатель Владимирского регионального отделения общероссийского кадетского братства:- Научится раскованности определенной, которая дает выполнять движения, дает правильно дышать, мыслить, просто владеть обстановкой и любоваться окружающей действительность.Юноши гордятся, что носят кадетскую форму, и говорят: этот сказочный бал надолго останется в их памяти, и в скором времени станет доброй традицией не только школы но и всего города.Ангелина Свищ Александр Чунаев "Вести-Владимир"