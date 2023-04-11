С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184073 владимирцев.

Во Владимирской области 11 апреля выявлено 63 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 16 человек. Ещё 9 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 7 - в Гусь-Хрустальном, по 5 - в Петушинском и Вязниковском, 4 - в Ковровском, 3 - в Камешковском, по 2 - в Кольчугинском, Александровском, Юрьев-Польском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный. По одному заболевшему прибавилось в Киржачском, Гороховецком, Меленковском и Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 184073 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50948 заболевших во Владимире, 21812 - в Ковровском районе и 19994 - в Муроме.