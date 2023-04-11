Губернатор подписал соответствующее постановление.

Во Владимирской области до 14 октября ввели пожароопасный сезон. Губернатор подписал соответствующее постановление.Для ликвидации лесных пожаров в регионе сформированы 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц спецтехники: автоцистерны, тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы, лесопожарные машины, грузовые и легковые автомобили, автобусы. Кроме того, в лесах установят аншлаги и шлагбаумы, обустроят минерализованные полосы, построят и отремонтируют дороги противопожарного назначения.Ежедневный мониторинг обстановки ведётся при помощи систем ИСДМ-Рослесхоз и «Лесохранитель». Также запланировано авиационное и наземное патрулирование мобильными группами. К проверке лесосек привлечено более 300 инспекторов.Напомним, что за разведение огня в лесу можно получить не только штраф, но и уголовное дело.