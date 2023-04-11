Во Владимирской области достигло пика весеннее половодье. Как отмечают в Главном управлении МЧС...

Во Владимирской области достигло пика весеннее половодье.Как отмечают в Главном управлении МЧС России по Владимирской области, угрозы подтопления жилых домов нет. Эвакуация не потребуется. На контроле спасателей - 153 приусадебных участка в Петушинском, Собинском, Суздальском и Вязниковском районах, а также 10 участков дорог. Также сотрудники МЧС контролируют разведение понтонного моста через Клязьму в Вязниковском районе. Организована работа лодочной переправы. 2 лодки курсируют по Клязьме ежедневно. Только за последние сутки работники переправы перевезли 126 человек, из них- 11 детей.