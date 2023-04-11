Во Владимирской области формируют единую службу скорой медицинской помощи. В региональном...

Во Владимирской области формируют единую службу скорой медицинской помощи.В региональном Минздраве считают, что это позволит сделать управление бригадами максимально оперативным и эффективным.Уж определены пять территорий, которые будут объединены. К Александровскому району присоединят Киржач, Кольчугино и Юрьев-Польский. К Муромскому - Селивановский и Меленковский районы. Восточный "куст" образуют Ковровский, Гороховецкий и Вязниковский районы. Отдельно - Гусь-Хрустальный. Оставшиеся территории войдут в подчинение Владимирской станции скорой помощи. Экстренные медбригады вольются в единую систему и получат прибавку к зарплатам. Для водителей "скорых" также планируется ввести региональную надбавку.