Во Владимирской области медалью «За отвагу» был награждён Алексей Шереметьв, выполнявший боевые...

Во Владимирской области медалью «За отвагу» был награждён Алексей Шереметьв, выполнявший боевые задачи в СВО.Информация о герое появилась в официальном телеграм-канале главы Владимира - Дмитрия Наумова.Сообщается, что к государственной награде Алексей Шереметьев был представлен за бой у села Русская Лоза Харьковской области.Известно, что в ходе боёв наших солдат зажимали в кольцо, но они (7 человек) вышли из окружения.Алексей Шереметьев получил тяжёлое ранение ноги. Сейчас он проходит лечение.Дмитрий Наумов обращается ко всем нашим героям: «Искренне спасибо Алексею и всем нашим бойцам за мужество, силу духа и героизм. Страна Вами гордится! Победа будет за нами!»Фото: официальный телеграм-канал Дмитрия Наумова