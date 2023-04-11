Во Владимирской области мошенник собирал деньги с медучреждений на достойную встречу...

Во Владимирской области мошенник собирал деньги с медучреждений на "достойную встречу" ревизоров.Еще в мае 2020 года в УМВД России по городу Владимиру поступило четыре заявления от руководителей медицинских учреждений. Им звонил неизвестный мужчина и, представляясь сотрудником одной из государственных структур, сообщал о внезапной серьезной проверке. А затем "настоятельно рекомендовал" перечислить ему деньги для "достойной встречи" проверяющих.И на указанные счета было переведено более 175 000 рублей, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Владимирской области совместно с коллегами из городского Управления МВД России был проведен комплекс оперативных и технических мероприятий, в результате успешной реализации которого полицейским удалось выйти на след подозреваемого.34-летний ранее судимый мужчина был задержан оперативниками у себя дома в Саратовской области. Он дал признательные показания и обязался возместить потерпевшим причиненный ущерб.Расследование уголовных дел, возбужденных следователем следственного отдела ОП № 1 УМВД России по городу Владимиру, продолжается.Фото https://www.pxfuel.com/en