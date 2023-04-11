Во Владимирской области на период с 14 апреля по 14 октября установлен пожароопасный...
Во Владимирской области на период с 14 апреля по 14 октября установлен пожароопасный сезон.
Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах вследствие пожаров предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 60 тысяч до
90 тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности, вызвавшие лесной пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50
тысяч до 60 тысяч рублей; на должностных лиц – от 100 тысяч до 110 тысяч рублей; на юридических лиц – от 1 млн до 2 млн рублей.
Для ликвидации лесных пожаров в регионе сформированы 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц пожарной техники – это автоцистерны, тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы, лесопожарные машины, грузовые и легковые автомобили, автобусы.
Кроме того, на землях лесного фонда в этом году запланированы профилактические противопожарные мероприятия: установка аншлагов и шлагбаумов, устройство минерализованных полос, строительство и ремонт лесных дорог противопожарного назначения.
Ежедневный мониторинг обстановки в лесах региона будет проводиться с использованием информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз и системы видеонаблюдения «Лесохранитель» – она охватывает практически весь лесной фонд области, позволяет в режиме реального времени обнаруживать возгорания в лесных насаждениях и оперативно реагировать на них. Также проводится авиационное и наземное патрулирование мобильными группами. Организована работа региональной диспетчерской службы и диспетчерских служб лесничеств.
С началом пожароопасного сезона усилена работа лесной охраны: к проверке лесопользователей в части соблюдения законодательства при разработке лесосек привлечено более 300 лесных инспекторов. За нарушения лесного законодательства предусмотрено наказание − от административных штрафов до уголовной ответственности.
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