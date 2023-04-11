Во Владимирской области на период с 14 апреля по 14 октября установлен пожароопасный...

Во Владимирской области на период с 14 апреля по 14 октября установлен пожароопасный сезон.Губернатор Александр Авдеев подписал соответствующее постановление, сообщила пресс-служба Правительства ВО.За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима ЧС в лесах вследствие пожаров предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц – от 60 тысяч до90 тысяч рублей; на юридических лиц – от 600 тысяч до 1 млн рублей.Нарушение правил пожарной безопасности, вызвавшие лесной пожар без причинения тяжкого вреда здоровью человека, если эти действия (бездействие) не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 50тысяч до 60 тысяч рублей; на должностных лиц – от 100 тысяч до 110 тысяч рублей; на юридических лиц – от 1 млн до 2 млн рублей.Для ликвидации лесных пожаров в регионе сформированы 30 лесопожарных станций, за которыми закреплено 205 единиц пожарной техники – это автоцистерны, тракторы, бульдозеры, тягачи, вездеходы, лесопожарные машины, грузовые и легковые автомобили, автобусы.Кроме того, на землях лесного фонда в этом году запланированы профилактические противопожарные мероприятия: установка аншлагов и шлагбаумов, устройство минерализованных полос, строительство и ремонт лесных дорог противопожарного назначения.Ежедневный мониторинг обстановки в лесах региона будет проводиться с использованием информационной системы дистанционного мониторинга ИСДМ-Рослесхоз и системы видеонаблюдения «Лесохранитель» – она охватывает практически весь лесной фонд области, позволяет в режиме реального времени обнаруживать возгорания в лесных насаждениях и оперативно реагировать на них. Также проводится авиационное и наземное патрулирование мобильными группами. Организована работа региональной диспетчерской службы и диспетчерских служб лесничеств.С началом пожароопасного сезона усилена работа лесной охраны: к проверке лесопользователей в части соблюдения законодательства при разработке лесосек привлечено более 300 лесных инспекторов. За нарушения лесного законодательства предусмотрено наказание − от административных штрафов до уголовной ответственности.Фото https://www.pxfuel.com/en