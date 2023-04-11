Во Владимирской области на видео попал смерч. Смерч засняли на видео жители Вязников. Автор...

Во Владимирской области на видео попал смерч.Смерч засняли на видео жители Вязников. Автор утверждает, что снял вихрь в микрорайоне Ефимьево.В кадре виден достаточно высокий столб пыли. Официально явление называется все-таки не смерчем, а песчаным или пылевым вихрем. Такие воронки, как правило, появляются в теплую солнечную погоду при сильном прогреве земной поверхности. Картина впечатляющая, но длится обычно всего несколько секунд.(Видео ВК "Вязники наш город")