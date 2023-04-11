Во Владимирской области на видео попал смерч.
Смерч засняли на видео жители Вязников. Автор...
Во Владимирской области на видео попал смерч.
Смерч засняли на видео жители Вязников. Автор утверждает, что снял вихрь в микрорайоне Ефимьево.
В кадре виден достаточно высокий столб пыли. Официально явление называется все-таки не смерчем, а песчаным или пылевым вихрем. Такие воронки, как правило, появляются в теплую солнечную погоду при сильном прогреве земной поверхности. Картина впечатляющая, но длится обычно всего несколько секунд.
(Видео ВК "Вязники наш город")