Во Владимирской области общественность посетила Центр временного содержания...

Во Владимирской области общественность посетила Центр временного содержания несовершеннолетних.Особенности перевоспитания малолетних правонарушителей с руководством Центра временного содержания несовершеннолетних во Владимире обсудила член Общественного совета при региональном УМВД Анна Лагуткина.Во время рабочей поездки она посетила учреждение, пообщалась с его сотрудниками и с самими подростками. Несовершеннолетние граждане попадают сюда, совершив серьезные преступления и общественно-опасные деяния, за которые в силу возраста еще не могут отвечать по уголовному кодексу. Такие встречи - одна из мер профилактики правонарушений. Ребята показали гостям, как проходит их день, занятия с педагогами, рассказали о своих увлечениях и планах на будущее.Анна Лагуткина, член Общественного Совета при УМВД России по Владимирской области:- Созданы все условия, и, конечно, мы надеемся, что детки второй раз не попадут сюда, несмотря на то, что здесь хорошо. уютно. Лучше пусть они будут на свободе, не совершают правонарушений, развиваются и будут счастливы.