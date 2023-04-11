Во Владимирской области отличников могут наградить за оченки деньгами. В Госдуме выступили с...

Во Владимирской области отличников могут наградить за оченки деньгами.В Госдуме выступили с инициативой платить школьникам за пятерки. Депутаты предлагают зачислять деньги на "Пушкинские карты" старшеклассников и таким образом стимулировать учебную успеваемость.В обращении к председателю Правительства говорится об эксперименте. Предлагается автоматически конвертировать оценки "отлично" (не все, а только пятёрки в четверти) из "Электронных журналов" в финансовые средства, зачисляемые на счет "культурного проездного". По какому курсу, не уточняется. Напомню, что Пушкинскую карту могут оформить школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. Ее номинал - пять тысяч рублей на год.