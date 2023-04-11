Во Владимирской области прокуратура обнаружила многочисленные нарушения при эксплуатации...

Во Владимирской области прокуратура обнаружила многочисленные нарушения при эксплуатации электрических станций и сетей.Это касается 25 населённых пунктов Собинского района: деревень Вышманово и Алепино, сёл - Асерхово, Черкутино, Березники, посёлка Ставрово и др.Пресс-служба региональной прокуратуры сообщает, что обслуживающей организацией не проводится опиловка деревьев и кустарников (для недопущения аварийных отключений); допускается разрушение железобетонных стоек трансформаторных подстанций с оголением арматуры.Где-то провода соединены «с помощью их скручивания между собой без применения соединительных зажимов».Обнаружено и загнивание верхней части («и тела») деревянных опор. То есть в данный момент существует угроза их падения.Как итог: межрайонной прокуратурой руководителю ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» внесено представление. Оно находится на рассмотрении.Сообщается, также, что в отношении должностного лица Собинского РЭС филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч 9.11 КоАП РФ («нарушение правил эксплуатации электроустановок, энергопотребляющих установок, объектов транспортировки энергоносителей»).Фото: pxfuel.com