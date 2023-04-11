По задумке властей нововведение обеспечит максимально оперативное и эффективное управление бригадами.

Во Владимирской области сформируют единую службу скорой медицинской помощи. Об этом сообщил глава регионального минздрава Артём Осипов.По задумке властей нововведение обеспечит максимально оперативное и эффективное управление бригадами. По этому пути уже пошли некоторые субъекты РФ.«Предварительно мы определили пять территорий, так называемых «кустов», которые будут объединяться: Александровский (Киржачский, Кольчугинский, Юрьев-Польский и Александровский районы), Муромский (Селивановский, Меленковский, Муромский районы), Ковровский (Гороховецкий, Вязниковской, Ковровский районы), отдельно – Гусь-Хрустальный район, а оставшиеся территории войдут в подчинение ССМП Владимира», – пояснил Артём Осипов.Министр подчеркнул, что экстренные бригады при вливании в единую систему СМП получат прибавку к зарплате. Для водителей неотложки планируется ввести надбавку.