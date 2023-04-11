Обе планируют сдать в 2024 году.

Во Владимирской области в 2023 году начнут строить две новые школы. Ожидается, что в 2024 году в Суздале введут в эксплуатацию учреждение на 1200 мест, а в Веризино - на 1100 учащихся.Как рассказала министр образования региона Светлана Болтунова, по объекту в микрорайоне Сновицы-Веризино заказчиком будет мэрия Владимира. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Участок для возведения выбран. Торги объявят на следующей неделе.По школе в Суздале Белый дом также получил положительное решение.«Планируем начать в этом году. Это очень современная двухэтажная школа, которая станет образовательным центром с большим спортивным ядром и дополнительным образованием», - резюмировала она.