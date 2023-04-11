Во Владимирской области в 2023 году планируют установить 34 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения. Следить за движением они будут как на автодорогах регионального, так и

Во Владимирской области в 2023 году планируют установить 34 комплекса фиксации нарушений правил дорожного движения. Следить за движением они будут как на автодорогах регионального, так и местного значения. По информации пресс-службы областного правительства, в регионе уже работает 18 таких комплексов. Они установлены в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном,Кльчугино, Судогде, Петушках и Юрьеве-Польском. Во втором квартале этого