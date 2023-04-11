Во Владимирской области за сутки подтверждено 63 новых случаев заболевания коронавирусом. За...

Во Владимирской области за сутки подтверждено 63 новых случаев заболевания коронавирусом.За прошедшие сутки (11 апреля 2023 года) зафиксировано:16 сл. в городе Владимире;9 сл. в Муромском районе;7 сл. в Гусь-Хрустальном районе;5 сл. в Петушинском районе;5 сл. в Вязниковском районе;4 сл. в Ковровском районе;3 сл. в Камешковском районе;2 сл. в Кольчугинском районе;2 сл. в Александровском районе;2 сл. в Юрьев-Польском районе;2 сл. в городе Радужный;2 сл. в Суздальском районе;1 сл. в Киржачском районе;1 сл. в Гороховецком районе;1 сл. в Меленковском районе;1 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 073 случаев заболевания коронавирусом.Фото: pxfuel.com