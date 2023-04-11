Во Владимирской области за сутки подтверждено 63 новых случаев заболевания коронавирусом.
За...
Во Владимирской области за сутки подтверждено 63 новых случаев заболевания коронавирусом.
За прошедшие сутки (11 апреля 2023 года) зафиксировано:
16 сл. в городе Владимире;
9 сл. в Муромском районе;
7 сл. в Гусь-Хрустальном районе;
5 сл. в Петушинском районе;
5 сл. в Вязниковском районе;
4 сл. в Ковровском районе;
3 сл. в Камешковском районе;
2 сл. в Кольчугинском районе;
2 сл. в Александровском районе;
2 сл. в Юрьев-Польском районе;
2 сл. в городе Радужный;
2 сл. в Суздальском районе;
1 сл. в Киржачском районе;
1 сл. в Гороховецком районе;
1 сл. в Меленковском районе;
1 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 184 073 случаев заболевания коронавирусом.
Фото: pxfuel.com