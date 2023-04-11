Во Владимирской области за уклонение от явки по повестке запретят водить автомобиль. Сегодня...

Во Владимирской области за уклонение от явки по повестке запретят водить автомобиль.Сегодня Госдума одобрила поправку, которая предполагает ограничение права гражданина на управление транспортным средством в случае неявки в военкомат в течение 20 дней, сообщает https://ria.ru."Неявка без уважительной причины гражданином, состоящим на воинском учете, по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении такого гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде... ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами", - говорится в тексте поправки.Фото https://www.pxfuel.com/en