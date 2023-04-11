Во Владимирской области заболевшая ковидом медсестра получила выплату с помощью...

Во Владимирской области заболевшая ковидом медсестра получила выплату с помощью прокуратуры.Ковровской городской прокуратурой проведена проверка по обращению медицинской сестры поликлиники ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова», которой не сделали страховых выплат в связи с заболеванием ковидом. Как это установлено Указом Президента Российской Федерации.Подтвердилось, что медсестра заболела и находилась на лечении в ГБУЗ ВО «Камешковская центральная районная больница» с диагнозом «коронавирусная инфекция, среднетяжелая форма».После выписки женщина обратилась с заявлением о предоставлении ей страховой выплаты. И протоколом врачебной комиссии установлено, что факт заболевания является страховым случаем. Однако необходимые документы в Фонд социального страхования для осуществления выплаты своевременно представлены не были, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Райпрокуратурой главному врачу ГБУЗ ВО «Центральная городская больница г. Коврова» внесено представление, по результатам рассмотрения которого, страховая выплата была перечислена.Фото https://www.pxfuel.com/en