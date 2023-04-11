Во Владимирской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля, который хотел просто...

Во Владимирской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля, который хотел просто «покататься».Об этом сообщаетпресс-служба регионального УМВД России. В Петушинском районе автовладелец, выходя из магазина, увидел, как на его машине скрывается неизвестный.Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого на переезде через железнодорожные пути. Водитель, не справившись с управлением, умудрился попасть в ДТП.Вот тогда сотрудники и установили, что автомобилем «Ниссан» угнал 48-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нетрезвую езду.В итоге, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что просто хотел «покататься по городу». То, что в салоне автомобиля находился пассажир, злоумышленника совсем не смутило. Его он, как выяснилось позже, высадил по дороге.Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области