Во Владимирской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля, который хотел просто...
Во Владимирской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля, который хотел просто «покататься».
Об этом сообщаетпресс-служба регионального УМВД России. В Петушинском районе автовладелец, выходя из магазина, увидел, как на его машине скрывается неизвестный.
Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого на переезде через железнодорожные пути. Водитель, не справившись с управлением, умудрился попасть в ДТП.
Вот тогда сотрудники и установили, что автомобилем «Ниссан» угнал 48-летний местный житель. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И ранее он уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нетрезвую езду.
В итоге, как сообщается на официальном сайте УМВД России по Владимирской области, мужчина признался в содеянном. Он пояснил, что просто хотел «покататься по городу». То, что в салоне автомобиля находился пассажир, злоумышленника совсем не смутило. Его он, как выяснилось позже, высадил по дороге.
Отделом дознания ОМВД России по Петушинскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») и ст. 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»).
Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области