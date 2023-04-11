Об этом в своем телеграм-канале рассказал Алексей Говырин.

Госдума приняла закон о Едином реестре военнообязанных. Об этом в своем рассказал Алексей Говырин.По новому закону зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат.«Реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Ко мне неоднократно обращались работодатели с просьбой ввести единую цифровую базу военнообязанных, с возможностью их электронного оповещения. Сейчас работодатель заносит данные о воинском учёте работников в журнал, а потом также в бумажном виде доставляет в военкомат. Особенно обременительна эта обязанность была для небольших компаний и ИП», - пояснил он.Повестки из военкоматов могут быть направлены гражданам в письменной форме под роспись или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Закон также предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде.