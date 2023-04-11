Жителей Владимирской области ждёт самый тёплый день апреля. Этот вывод можно сделать, опираясь на...

Жителей Владимирской области ждёт самый тёплый день апреля.Этот вывод можно сделать, опираясь на прогноз синоптиков Гисметео. 12 апреля во Владимирской области будет очень тепло. Днём воздух в регионе может прогреться до +16°C.Утром владимирцы ощутят +11°C, атмосферное давление — 751 мм рт ст. Влажность воздуха — 65%. Солнце будет выглядывать из-за облаков. И уже днём (после 12:00) нас ждёт обещанное потепление до +14... +16°C, давление чуть снизится до 749 мм рт ст. Ветер ожидается северо-западный — 1,6 м/с.К вечеру станет прохладнее - до +8°C. Обратите внимание, что велика вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей: 3 балла (по индексу) из 5. Магнитные бури ожидаются 11, 12 и 13 апреля 2023 года.Народный прогноз погоды: если к 12 апреля берёза уже распустила листья, а ольха еще нет - лето будет сухим, если же наоборот — дождливым.Фото: pxfuel.com