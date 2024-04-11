К поискам подключились полицейские, отряд Лизы Алерт и неравнодушные жители

К поискам подключились полицейские, отряды «Лизы Алерт» и неравнодушные жители. С подробностями — vlad.aif.ruЛес кругомО том, что под Гусь-Хрустальным ведутся поиски 8-летнего мальчика, утром 10 апреля в ТГ-канале рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.Накануне в дежурную часть поступило сообщение о пропаже школьника из деревни Вашутино.Взволнованный отец мальчика рассказал полицейским, что его сын Степан вечером вышел из дома, никого не предупредив, и исчез. Его пытались найти своими силами, но поиски результатов не дали.Ситуация усугублялась тем, что деревня, в которой живет семья, окружена густым лесом. Мальчик был легко одет: в куртку, резиновые сапоги, спортивные штаны и шапку, мобильного телефона у школьника тоже с тобой не оказалось.Искали всем миромК поискам сразу же подключились все неравнодушные люди. Более восьми часов стражи порядка вместе с родственниками потерявшегося мальчика, сотрудниками администрации, добровольцами поискового отряда «Лиза Алерт» и местными жителями тщательно прочёсывали участки местности, где мог находиться мальчик.— Как только стало известно о пропаже Степана, мы сразу же выехали на место. Кроме того, от отряда прибыли координаторы-специалисты разных направлений, в том числе беспилотной авиации, из Москвы, — уточнила координатор отряда «Лиза Алерт» Валентина Савинова.По словам Валентины, около 4 часов утра полицейские нашли сапог, а затем по следам на снегу и самого ребёнка.— Около четырех часов утра полицейские обнаружили мальчика в лесу. Испуганного и замерзшего ребенка они закутали в свою одежду и доставили на служебном автомобиле в штаб, где его уже ждали медики, — сообщила Ирина Волк.Свернул не тудаСтепан, большой любитель природы, как рассказали его родители, никого не предупредив, забрёл в лес совершенно случайно, выбрав не ту дорожку, а затем вовсе пошёл по незнакомой тропе, как ему казалось, в сторону дома.Ребёнок, осознал, что заблудился, но не поддался панике и собрал «силу в кулак».— Сначала чуть-чуть побоялся, а потом решил силу воли в кулак собрать и пошел, — поделился Степан. — Еще понравилось очень ездить на полицейской машине: тепло, хорошо и мигалки включают! Спасибо, дяденьки полицейские!Найден. ЖивК сожалению, случаи пропажи людей в нашем регионе — не редкость. Так, в декабре ушёл в университет и не вернулся 18-летний Андрей. Парня отыскали в Загородном парке областного центра — в лесистой его части. Около трёх дней молодой человек провёл в снегу после того, как потерял сознание и обморозил ноги. К счастью, на ориентировках с его фотографией появилась пометка .Эти долгожданные слова услышали и родители пропавшего в прошлом году 11-летнего владимирца. Его местоположение было неизвестно с самого утра до шести вечера. Прохожие обнаружили рюкзак мальчика неподалёку от гипермаркета, а его мать размещала сообщения о пропаже в школьной группе. Оказалось, ребёнок вернулся в учебное учреждение примерно в три часа дня, но не мог позвонить маме.Домой не вернуласьК сожалению, не всех пропавших поисково-спасательный отряд способен найти живыми. Поиски 34-летней мамы двоих детей Кристины Матушевской велись с 31 января по 30 марта, были задействованы более ста добровольцев, поисковики проехали 600 км, отсмотрели десятки часов с городских камер наблюдения. На нескольких рекламных щитах в городе транслировали ориентировки с приметами Кристины. К сожалению, 1 апреля на официальной странице в соцсети ПСО «Лиза Алерт» объявили о смерти женщины.