Уроженец Туниса наказан за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Осенью 2023 года гражданина Тунисской республики застали за управлением транспортным средством в нетрезвом виде. Мировой судья во Владимирской области назначил в качестве наказания штраф в размере 30 тысяч и лишение прав на полтора года.В ходе апелляционного суда обвиняемый указал на отсутствие перевода при оформлении протокола. Выяснилось, что служащие ДПС зафиксировали процесс на видео, где показан отказ фигуранта от услуг переводчика. Ковровский городской суд признал прошлое решение законным.