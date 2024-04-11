Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.

Аграрии Владимирской области уже приступили к полевым работам. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Владимирской области.Так, первые 260 гектаров яровой пшеницы посеяла в Гороховецком районе организация «Агрофирма "Крутово”». Кроме того, хозяйства Юрьев-Польского, Петушинского, Муромского и Суздальского районов выехали на подкормку многолетних трав – 2704 гектаров.По информации регионального Министерства сельского хозяйства, также подкормлено 100 га озимой пшеницы. Состояние озимых культур после зимовки оценивается как хорошее.