Дорожные полицейские за три дня профильного рейда осмотрели больше 80 автобусов. В это число входят 37 городских автобусов, 19 междугородных и 28 заказных. Нарушений всего два и то по-мелочи –

Дорожные полицейские за три дня профильного рейда осмотрели больше 80 автобусов. В это число входят 37 городских автобусов, 19 междугородных и 28 заказных. Нарушений всего два и то по-мелочи – одного водителя привлекли за неправильную остановку, другого за непристегнутый ремень. Повод для рейда – печальная статистика. В этом году во Владимире зарегистрировано уже 107 ДТП