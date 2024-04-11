Более 3,5 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30...
Более 3,5 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30 на 70».
В апреле участниками обновлённой программы самообложения селян стали ещё 8 муниципальных образований Владимирской области. Об этом сообщает региональной Правительство.
Напомним, по инициативе Губернатора Александра Авдеева господдержка по этой программе теперь составляет 70 процентов. А местные жители в виде добровольных пожертвований собирают 30 процентов от суммы, необходимой им на проекты в сфере благоустройства и инфраструктурного развития населённых пунктов.
Жители 8 муниципалитетов собрали более 1,5 млн рублей, областная дотация в местные бюджеты превысила 3,5 млн рублей.
Средства областного бюджета направлены:
– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 441,5 тыс. рублей – на обустройство мест воинской славы в посёлке Галицы;
– посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – около 1,3 млн рублей – на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретение музыкального оборудования, проведение экспертизы проектно-сметной документации для ремонта муниципального Дома культуры и создания парковой зоны;
– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – 132,8 тыс. рублей – на уличное освещение;
– Борисоглебскому сельскому поселению Муромского района – 113 тыс. рублей – на оборудование детской площадки в селе Молотицы, спил аварийных деревьев в деревне Рожново, сёлах Чаадаево и Борисоглеб;
– Собинскому району – около 1,4 млн рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Теплиново;
– посёлку Ставрово Собинского района – 43,8 тыс. рублей – на приобретение светильников уличного освещения;
– Муромцевскому сельскому поселению Судогодского района – около 70 тыс. рублей – на приобретение и установку скамеек для благоустройства общественной территории в посёлке;
– Селецкому сельскому поселению Суздальского района – около 65 тыс. рублей – на приобретение и установку ворот с калиткой на кладбище в посёлке Абакумлево.
Фото: Sigmund
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(фотосток)