Более 3,5 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30...

Более 3,5 млн рублей направлено в муниципальные образования Владимирской области по программе «30 на 70».В апреле участниками обновлённой программы самообложения селян стали ещё 8 муниципальных образований Владимирской области. Об этом сообщает региональной Правительство.Напомним, по инициативе Губернатора Александра Авдеева господдержка по этой программе теперь составляет 70 процентов. А местные жители в виде добровольных пожертвований собирают 30 процентов от суммы, необходимой им на проекты в сфере благоустройства и инфраструктурного развития населённых пунктов.Жители 8 муниципалитетов собрали более 1,5 млн рублей, областная дотация в местные бюджеты превысила 3,5 млн рублей.Средства областного бюджета направлены:– Куприяновскому сельскому поселению Гороховецкого района – 441,5 тыс. рублей – на обустройство мест воинской славы в посёлке Галицы;– посёлку Великодворский Гусь-Хрустального района – около 1,3 млн рублей – на организацию и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, приобретение музыкального оборудования, проведение экспертизы проектно-сметной документации для ремонта муниципального Дома культуры и создания парковой зоны;– посёлку Уршельский Гусь-Хрустального района – 132,8 тыс. рублей – на уличное освещение;– Борисоглебскому сельскому поселению Муромского района – 113 тыс. рублей – на оборудование детской площадки в селе Молотицы, спил аварийных деревьев в деревне Рожново, сёлах Чаадаево и Борисоглеб;– Собинскому району – около 1,4 млн рублей – на организацию газоснабжения жилых домов в деревне Теплиново;– посёлку Ставрово Собинского района – 43,8 тыс. рублей – на приобретение светильников уличного освещения;– Муромцевскому сельскому поселению Судогодского района – около 70 тыс. рублей – на приобретение и установку скамеек для благоустройства общественной территории в посёлке;– Селецкому сельскому поселению Суздальского района – около 65 тыс. рублей – на приобретение и установку ворот с калиткой на кладбище в посёлке Абакумлево.Фото: Sigmundon Unsplash(фотосток)