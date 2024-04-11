Цифровая безопасность: во Владимире прошли киберучения Цифровая безопасность - отечественные...

"Цифровая безопасность": во Владимире прошли киберученияЦифровая безопасность - отечественные технологии. Во Владимире прошли киберучения в рамках первой областной конференции, посвященной защите цифровых данных. Атаку на системы проводил искусственный интеллект.Александр Белоусов, министр цифрового развития Владимирской области:- У нас есть две группы: группа обнаружения инцидентов, группа реагирования. Коллеги будут тренироваться в реальных условиях защищать серверную инфраструктуру. Мы, как органы государственной власти, конечно, в первую очередь - должны быть уверены, что персональные данные, которые доверяют нам наши граждане, - защищены. И я вас уверяю, наши персональные данные защищены гораздо лучше, чем у коммерческих организаций, потому что к нам предъявляются гораздо более высокие требования.Конференцию проводит областное правительство. Там рассказали, что в этом году при профильном министерстве начнет работу отдел, посвященный информационной безопасности госструктур - он, в том числе, будет заниматься защитой официальных сайтов и каналов от кибератак, которых в последние годы стало немало.Как эффективно им противостоять, - рассказывают участники выставки. Она посвящена отечественным разработкам в этой сфере. Например, с 2016 года в нашей стране существует своя мобильная операционная система. Во Владимире разработчики представили ее пятую версию. Создана эта операционка, прежде всего, для государственного и корпоративного секторов.Михаил Корчагин, представитель компании " Открытые мобильные платформы":- Но люди смотрят и с потребительской точки зрения. Спрашивают о новых приложениях. О новых функциях, о новых возможностях, спрашивают, как это интегрировать с их бизнес-процессами. Безопасность - это наше все. Особенно с учетом всех происходящих событий. Наверное, потребителю обычному, в кармане который держит свой телефон, не столь важно, что происходит с их фотографиями, записями и переписками, а госслужащие и корпоративные клиенты, - они очень переживают за все конфиденциальные данные, за все проекты и за всю информацию, которая у них содержится.