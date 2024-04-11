Дружелюбный и ласковый пес Кокос ищет нового хозяина А мы хотим пристроить дружелюбного и...

Дружелюбный и ласковый пес Кокос ищет нового хозяинаА мы хотим пристроить дружелюбного и ласкового пса Кокоса. Кокос ищет дом после смерти хозяйки.Ему 4 года привит. Размер - дога, характер, как пишет волонтер Юлия Тишова, - бордер-колли.Любит играть, прогулки на поводке. Ладит с кошками и детьми. Кокос общительный, молодой и ждет нового хозяина.Телефон ответственного волонтера: +7-968-862-55-98 Юлия Тишова