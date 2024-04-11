Об этом написали в пресс-службе городской администрации.

Ещё 15 добровольцев отправились из Владимира на специальную военную операцию. Об этом написали в пресс-службе городской администрации.«Вы приняли правильное решение - защищать свою Родину!» – сказал ветеран военно-морского флота, контр-адмирал запаса Геннадий Жерин.Бойцов пришли проводить также представители военкома, ветераны и волонтёры. Вначале они поедут в специальные учебные подразделения, после чего отправятся в зону боевых действий.