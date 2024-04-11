Парламент обратился к Министрою в связи с резким с резким ростом платы за техобслуживание газового оборудования.

Об этом в своём телеграм-канале рассказал депутат Государственной Думы от Владимирской области Алексей Говырин.— Мне и моим коллегам из других регионов жители сообщают, что услуга по техобслуживанию газового оборудования сильно подорожала в этом году. Это касается и частных домов, и многоквартирных, — подчеркнул Говырин. — В некоторых регионах ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в полтора-три раза, а стоимость обслуживания внутридомового — больше чем в два раза. Для многих такая «прибавка» существенно бьёт по карману.Подорожание коснулось и жителей Владимирской области. Так, стоимость техобслуживания квартир, где есть газовая плита с четырьмя конфорками, выросла до 824 рублей в год, хотя в прошлом году стоимость составляла 604 рубля. А если в квартире имеется водонагреватель и котёл, то техобслуживание повышается до 2925 рублей в год, а в 2023 году было дешевле на 600 рублей.- В результате анализа ситуации по всей стране мы выяснили, что рост цен некоторые газовые компании объясняют методическими рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ. А этот документ, действительно, позволяет многое включить в счет конечному потребителю, – рассказал Говырин. — Именно по этой причине Дума приняла обращение к министру Иреку Файзуллину — с просьбой пересмотреть министерскую методичку по расчету платы за техническое обслуживание газового оборудования. Также необходимо организовать мониторинг качества и стоимости услуги по техобслуживанию государственными и частными компаниями - совместно с органами исполнительной власти субъектов. Кстати, отмечу, что острота проблемы в регионах разная. Считаю, что губернатор Александр Авдеев и руководитель «Газпром газораспределение Владимир» Алексей Конышев ответственно подошли к вопросу ценообразования на техобслуживание.